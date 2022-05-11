أمير تبوك يستقبل إدارة ولاعبي ناديَي "الصقور" و"الخالدي"

وأشاد، خلال اللقاء بالجهازين الإداري والفني للناديين والجهد المبذول لتحقيق هذا الإنجاز، منوهًا بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم ورعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.