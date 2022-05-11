أمير تبوك يستقبل إدارة ولاعبي ناديَي "الصقور" و"الخالدي"

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بقاعة الاستقبالات بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين لناديي "الصقور" و"الخالدي".
جاء ذلك، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم بن عواد العطوي.
وهنأ أمير تبوك إدارة نادي "الصقور"؛ بمناسبة صعود فريق كرة القدم الأول لمصافّ أندية الدرجة الثانية، وحصوله على المركز الأول ودرع دوري الدرجة الثالثة.
كما هنّأ بصعود فريق كرة القدم الأول بنادي الخالدي، لمصاف أندية الدرجة الثالثة، وحصوله على المركز الأول.
وأشاد، خلال اللقاء بالجهازين الإداري والفني للناديين والجهد المبذول لتحقيق هذا الإنجاز، منوهًا بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم ورعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
ودعا الأمير فهد بن سلطان إدارة ولاعبي الناديين لبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق المزيد من الإنجازات بمشيئة الله.
وقال: أبارك لكم هذا الإنجاز وعمل الجميع عمل مشرف، وأنتم الذين بذلتم الجهد وأي إنجاز في أي مكان هو إنجاز للمملكة ونفتخر بكم، وإن شاء الله المستقبل أفضل.
وتمنى للناديين ولبقية الأندية بالمنطقة مزيداً من التوفيق وتحقيق النجاحات.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء ناديي الصقور والخالدي، عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على دعمه ومتابعته الدائمة لجميع الأندية بالمنطقة.
وفي ختام اللقاء، تسلم من رئيس نادي الصقور، الدكتور عبدالله بن يوسف البوق، ورئيس نادي الخالدي، محمد بن محمود الشريف، هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.