أمير تبوك يستقبل المدير الجديد للبحوث والإفتاء بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة فيصل بن محسن الجهني، بمناسبة تكليفه مديراً للفرع.