أمير تبوك يستقبل المدير الجديد للبحوث والإفتاء بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة فيصل بن محسن الجهني، بمناسبة تكليفه مديراً للفرع.
ونوه الأمير "فهد" بالدور الكبير للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وبما يبذله مفتي عام المملكة من جهود مباركة، مشيداً بجهود الرئاسة في توعية المجتمع.
من جهته، أعرب مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، عن شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على ما يجده فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة من دعم ومساندة.