"أمير تبوك" يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية في اللقاء الأسبوعي

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في لقائه الأسبوعي مساء أمس، بالقصر الحكومي بتبوك، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، الذين قدّموا التهنئة له بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث بادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.
وتناول أمير تبوك في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة.