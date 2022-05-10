"أمير تبوك" يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية في اللقاء الأسبوعي

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في لقائه الأسبوعي مساء أمس، بالقصر الحكومي بتبوك، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، الذين قدّموا التهنئة له بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث بادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.