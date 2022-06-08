أمير تبوك يستقبل مدير هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة تركي بن فيصل المطيري، الذي قَدِم للسلام عليه بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع.
ورحّب أمير المنطقة بـ"المطيري"، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، مُنوهًا بجهود هيئة حقوق الإنسان، وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية.
وأشاد الأمير فهد بن سلطان بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- لأعمال الهيئة.
من جهته، قدّم "المطيري" الشكر والامتنان لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، مثمنًا الدعم والاهتمام الذي يجده فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة منه.