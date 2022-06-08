أمير تبوك يستقبل مدير هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة تركي بن فيصل المطيري، الذي قَدِم للسلام عليه بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع.