أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الفطر المبارك

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة، اليوم، وكيل إمارة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارة، الذين قدموا التهنئة له بمناسبة عيد الفطر المبارك.