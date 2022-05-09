أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الفطر المبارك

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة، اليوم، وكيل إمارة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارة، الذين قدموا التهنئة له بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبادل أمير المنطقة الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً المولى القدير، أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
وثمّن الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والحرص على إنجاز المعاملات، حاثاً على مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة وأهلها والعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.
ودعا الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.