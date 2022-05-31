أمير تبوك يشهد توقيع 6 اتفاقيات للجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة

شهد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم توقيع مجلس شؤون الأسرة بمجلس المنطقة عددًا من مذكرات التعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقيات كل من مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي، ورئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ورئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، ورئيس ومدير تعليم منطقة تبوك ماجد القعير، ورئيس غرفة تبوك عماد الفاخري، والمدير العام لإقليم الشمالية لبنك التنمية الاجتماعية سلطان الحربي، وممثل وزارة الموارد البشرية بالمنطقة طلال النوبي.
وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تعاون بين لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة مع كل من جامعة تبوك وجامعة فهد بن سلطان وإدارة تعليم تبوك ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة وغرفة تبوك.
وبارك أمير منطقة تبوك توقيع مذكرات تعاون بين مجلس شؤون الأسرة مع مختلف الجهات الحكومية، مشيدًا سموه بحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على دور الأسرة في المجتمع ضمن برنامج التحول الوطني 2030.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة تبوك لتعزيـز مفهـوم المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز دور الأسرة وتمكينها من الإسهام الجاد في بناء المجتمع، والحفاظ على ثوابته وهويته الوطنية.
حضر توقيع مذكرات التعاون الأمين العام لمجلس المنطقة الدكتورة خلود الخميس.