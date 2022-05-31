أمير تبوك يشهد توقيع 6 اتفاقيات للجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة

وقام بالتوقيع على الاتفاقيات كل من مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي، ورئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ورئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، ورئيس ومدير تعليم منطقة تبوك ماجد القعير، ورئيس غرفة تبوك عماد الفاخري، والمدير العام لإقليم الشمالية لبنك التنمية الاجتماعية سلطان الحربي، وممثل وزارة الموارد البشرية بالمنطقة طلال النوبي.