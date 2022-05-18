أمير تبوك يطلع على أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.
واطلع أمير تبوك خلال اللقاء على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية.
ونوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين.
كما أشاد بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.
من جانبه ثمن الدكتور "الغامدي" الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من الأمير فهد بن سلطان، والحثّ المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.