أمير تبوك يطّلع على إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة

وقدّم "الوباري" تقريراً عن أعمال الربع الأول من العام، وخطة عمل شهر رمضان المبارك لعام 2022م، مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.