أمير تبوك يطّلع على إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري.
وقدّم "الوباري" تقريراً عن أعمال الربع الأول من العام، وخطة عمل شهر رمضان المبارك لعام 2022م، مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.
وأكد أمير تبوك، على الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وأهمية تكثيف الجولات الرقابية ومراقبة الأسعار، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال.
ونوّه بدعم وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته.
وأشاد الأمير فهد بن سلطان بجهود وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والقائمين على فرع وزارة التجارة بالمنطقة.
فيما نوّه المهندس "الوباري" بدعم ومتابعة أمير تبوك لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.