أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية في عامها الـ31

وأوضح المهندس "الحربي" أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق جميع الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 31 عاماً بدعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك.