أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية في عامها الـ31

اعتمد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزته للمزرعة النموذجية، أسماء الفائزين بالجائزة في عامها الـ31، الذين سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه الأربعاء المقبل.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد الحربي، حيث أطلع أمير المنطقة خلال اللقاء على آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة، منوهاً بالجهود التي تبذلها اللجنة وبما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حفظهما الله.
وأوضح المهندس "الحربي" أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق جميع الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 31 عاماً بدعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك.
وأكّد المهندس "الحربي" أن الجائزة أسهمت بشكل كبير في تطوير الزراعة بالمنطقة وأصبحت هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نَيلها، وأسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، منوهاً بدعم الأمير فهد بن سلطان للجائزة.
وجاءت أسماء المزارعين الفائزين كالتالي:
إبراهيم عبدالعزيز القويز - مازن عبدالرحمن القعير - سعود محمد مخلف العنزي - سعود فهد سعود الشهراني - عبدالعزيز رمضان القيسي- عوده جدعان مسعد البلوي - فيصل سعود عبدالعزيز الشمري - محمد فرحان مفضي العنزي- منور محمد خزن العنزي - وقف الشيخ الحميدي الماجد الخيري - فارس عقيل عثمان الجميل - ورثة حمد إبراهيم التيماني - أحمد عبدالهادي أحمد سليمان - بندر صالح فنخان العنزي - ناصر صبحي عودة العطوي - عبدالله عبدالكريم المدني - صالح سالم محمد العطوي - صالح مسلم راشد الجهني - محمد مطر عرنون العرنون - هزاع صالح فريج الفهيقي - مرزوق صالح حمود البلوي - محمد سليمان محمد الشوامين - سليمان محمد جفال الحويطي - موسى سليم ظاهر البلوي - صالح فرج عوده البلوي - بدر أحمد علي أبو بكر - حماد سعيد معتق البلوي- عودة سويلم طويلع الحويطي - سليمان عبدالله فالح البلوي - سالم حميط سعد الحويطي.