أمير تبوك يُعزي "العطوي" في وفاة اثنين من أبنائه بحادث مروري

من جهته أعرب سليم العطوي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا المولى القدير أن يجزيه خير الجزاء ويجعلها في ميزان حسناته.