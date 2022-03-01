أمير تبوك يعزي بوفاة الإعلامي والكاتب "مقبول الجهني"

قدم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، التعازي لأسرة الجهني بوفاة فقيدها الإعلامي والكاتب الصحفي مقبول بن فرج الجهني، رحمه الله.

وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لكافة أسرة الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب ابن الفقيد اللواء متقاعد خالد بن مقبول الجهني، باسمه وباسم كافة أفراد أسرته، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة والغير مستغربة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.