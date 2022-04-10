أمير تبوك يكرم طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز بالمنطقة المتميزين

استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة، إبراهيم بن حسين العُمري، وعدداً من طلاب وطالبات المدارس المتميزين والحاصلين على المراكز المتقدمة في المجالات العلمية والثقافية.

وهنأ أمير تبوك الجميع بما حققوه من مراكز مميزة وجوائز متعددة، داعياً الله -العلي القدير- لهم مزيداً من التوفيق والسداد، لما فيه خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، مثنياً على جهود أسرهم في متابعة أبنائهم لتحقيق هذا التميز.

وقال: سعيد أن ‏ألتقي بكم اليوم وفخور بكم وأنتم عماد المستقبل وبلادكم تتطلع لكم وأنتم تواصلون المسيرة إلى الأعلى، بإذن لله. منطقتكم مميزة ولله الحمد، وظهرت الكثير من الأمور التي تغير من شكل المنطقة في الدراسة والابتعاث وفرص العمل.

وأضاف: سوف نشاهد قريباً أحدث التقنيات وسوف تكون هنا في منطقتكم من خلال مشروعات نيوم والبحر الأحمر ‏وآمال والديسة وتروجينا وغيرها من المشروعات.

وتابع: كما ترون منطقة تبوك أصبحت الآن ورشة عمل، وهذا بفضل الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-. وأبدى سعادته وفخره عندما شاهد ‏قبل عشرة أيام أثناء رعايته (ملتقى نيوم ‏مستقبل الإنسان والمكان) الشباب والشابات المبتعثين وتعلو وجوههم السعادة والتفاؤل بسبب التغير الذي أحدثته نيوم لهم.

ونوه بدور مدارس الملك عبدالعزيز والمستوى العلمي والتميز الذي وصلت له المدارس.

من جهته، أعرب المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب والطالبات.

وبين أن الكل يفخر بهذا الإنجاز والتقدم العلمي والرعاية الكاملة من القيادة الرشيدة.

وفي الختام تسلم درع الرئيس الفخري لنادي التطوع بالمدارس.