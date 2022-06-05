أمير تبوك يلتقي المشرف على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة

كما اطلع الأمير فهد بن سلطان، على تقرير عن آخر الاستعدادات لإقامة حفل خريجي المدارس يوم الأربعاء المقبل، برعايته، مؤكدًا أهمية التكامل بين المدرسة والمنزل.