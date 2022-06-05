أمير تبوك يلتقي المشرف على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة

التقى أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري.
واطلع أمير تبوك، خلال اللقاء، على سير العملية التعليمية بالمدارس، وتقارير مؤشرات الأداء للمدارس ونواتج التعلم بها والخطط المستقبلية للتطوير والتوسع في أعمالها التعليمية.
كما اطلع الأمير فهد بن سلطان، على تقرير عن آخر الاستعدادات لإقامة حفل خريجي المدارس يوم الأربعاء المقبل، برعايته، مؤكدًا أهمية التكامل بين المدرسة والمنزل.
وأشاد بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- متمنيًا للكادر التعليمي والطلاب والطالبات والأسر الكريمة المزيد من التوفيق والنجاح.
من جانبه، أعرب "العُمري" عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة ودعمه الدائم لجميع أعمال وأنشطة المدارس وحرصه المستمر للعمل التعليمي وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات بالمنطقة.