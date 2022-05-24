أمير تبوك يناقش سبل الارتقاء بالخدمات الصحية مع رئيس "تأسيسية التجمع الصحي"

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس اللجنة التاسيسية لتجمع تبوك الصحي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، بحضور مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.
وفي بداية اللقاء، رحب بالدكتور القاسم، متمنياً له التوفيق في عمله، منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي في المملكة بشكل عام، والمنطقة بشكل خاص من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- التي هيأت كل ما من شأنه قيام منشآت طبية رائدة، تقدم خدماتها بكفاءة واقتدار، والتوجيهات الكريمة المستمرة لوزير الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم.
وتم خلال اللقاء مناقشة أهداف وخطط التجمع الصحي التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة في سبيل الارتقاء بالخدمات ورفع جودة الرعاية الصحية مع مراعاة سهولة وصول المستفيد إلى الخدمات الصحية.
من جهته، قدم رئيس اللجنة التأسيسية الدكتور القاسم شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته وحرصه الدائم على تطوير القطاع الصحي بالمنطقة.