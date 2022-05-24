أمير تبوك يناقش سبل الارتقاء بالخدمات الصحية مع رئيس "تأسيسية التجمع الصحي"

وفي بداية اللقاء، رحب بالدكتور القاسم، متمنياً له التوفيق في عمله، منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي في المملكة بشكل عام، والمنطقة بشكل خاص من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- التي هيأت كل ما من شأنه قيام منشآت طبية رائدة، تقدم خدماتها بكفاءة واقتدار، والتوجيهات الكريمة المستمرة لوزير الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم.