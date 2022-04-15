أمير جازان يرعى انطلاق مهرجان الحريد بجرز فرسان الخميس المقبل

يرعى أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة المشرف العام على المهرجان، الخميس القادم فعاليات مهرجان الحريد السنوي الثامن عشر للعام الحالي 1443هـ، الذي تحتفي به وبضيوفه محافظة فرسان في كل عام.