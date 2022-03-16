أمير حائل يتوِّج الفائزين في حفل سباق الفروسية العشرين

توَّج الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، مساء اليوم الفائزين في حفل سباق فروسية حائل العشرين على كأس إمارة حائل وهدايا شركة جاهز، وذلك بميدان الفروسية بحائل.
الشوط الأول: حقق الجواد "ملح خراش" المركز الأول للمالك بندر حسن التبيناوي، والمدرب محمد حسن التبيناوي، بالخيال محمد النفزي.
وفي الشوط الثاني فاز بالمركز الأول الجواد "يصفيهم" للمالك والمدرب بدر عتيق الوبير، بالخيال عيسى الويباري.
وفي الشوط الثالث حقق الجواد "معشمني" المركز الأول "سيارة" للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، بالخيال نواف الفيروز.
وفي الشوط الرابع حصل الجواد "ذو فعايل" للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي على المركز الأول بالخيال مشعل المزيد.
وفي الشوط الخامس جاءت الفرس "عايفة" للمالك صقر عبيد العبيد، والمدرب علي عبيد العبيد، والخيال نواف الفيروز بالمركز الأول.
وفي الشوط السادس فاز الجواد "الهذب" للمالك ماجد صلال العكيرش، والمدرب محمد عويد الشمري، والخيال علي المتعب.
وسلَّم أمير منطقة حائل سيارتَين للفائزَين والكأس والجوائز، كما سلم الدروع التذكارية لرعاة الحفل، مثنيًا على دعم رجال الأعمال لرياضة الفروسية بالمنطقة.
وفي ختام الحفل تسلَّم أمير المنطقة درعًا تذكارية بهذه المناسبة من مدير ميدان نادي الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي.