أمير حائل يتوِّج الفائزين في حفل سباق الفروسية العشرين

توَّج الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، مساء اليوم الفائزين في حفل سباق فروسية حائل العشرين على كأس إمارة حائل وهدايا شركة جاهز، وذلك بميدان الفروسية بحائل.