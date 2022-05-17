"أمير حائل" يوافق على تعيين "السليمي" عضوًا بمجلس شباب المنطقة

وافق أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، على تعيين عامر سلمان صلاح السليمي، عضوًا بمجلس شباب منطقة حائل في دورته الحالية؛ دعمًا من أمير المنطقة لضخ وجوه شابة قادرة على تحقيق رسالة المجلس، ولبناء الثقة في شباب المنطقة للمشاركة في صنع القرار والعمل على إيصال أفكار الشباب وقضاياهم من خلال المشاركة في رسم الخطط والبرامج والفعاليات الشبابية بالمنطقة.