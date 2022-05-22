أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين

واطلع خلال الاستقبال على تقرير عن أعمال الهيئة في خدمة القطاع الإعلامي وتطوير العمل الصحفي، من خلال ما تقدمه من برامج تطويرية في مجالات الإعلام، والاستفادة من التقنيات الرقمية، إضافةً إلى ما تقيمه الهيئة من مؤتمرات وملتقيات وندوات في مختلف مناطق المملكة.