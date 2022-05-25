أمين أمانة نجران يتفقَّد سير أعمال ومشروعات بلدية مركز الوديعة

زار أمين أمانة منطقة نجران، المهندس صالح آل داغش الغامدي، اليوم بلدية مركز الوديعة؛ لتفقُّد سير العمل بها، وكان في استقباله رئيس الوديعة وليد محمد لسلوم.
واجتمع المهندس "الغامدي" مع منسوبي البلدية، وناقش معهم سير العمل واحتياجات البلدية.
فيما استعرض وليد لسلوم مراحل عمل وإنجاز الأعمال التي تنفذها بلدية الوديعة.
ووقف المهندس صالح الغامدي، يرافقه رئيس بلدية الوديعة وليد لسلوم، على أعمال ومشروعات البلدية، وزار مبنى الحجاج بالوديعة.
وأشاد المهندس "الغامدي" بالجهود التطويرية التي بذلتها بلدية مركز الوديعة، مشددًا على أهمية سرعة إنجاز المشروعات والأعمال البلدية في الوقت المحدد لها، وبجودة ومواصفات فنية عالية؛ لتساهم في رفع مستوى الخدمات البلدية لسكان مركز الوديعة.
وحث الجميع على مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة، وتلبية تطلعات المواطنين، بما يتماشى مع رؤية 2030 وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.