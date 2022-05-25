أمين أمانة نجران يتفقَّد سير أعمال ومشروعات بلدية مركز الوديعة

وأشاد المهندس "الغامدي" بالجهود التطويرية التي بذلتها بلدية مركز الوديعة، مشددًا على أهمية سرعة إنجاز المشروعات والأعمال البلدية في الوقت المحدد لها، وبجودة ومواصفات فنية عالية؛ لتساهم في رفع مستوى الخدمات البلدية لسكان مركز الوديعة.