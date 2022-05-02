أمين اتحاد المستشفيات العربية يهنئ القيادة بعيد الفطر

رفع أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة باسمه ونيابة عن منسوبي الاتحاد، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الوطن وهو يرفل في ثياب الصحة والعافية، ويمدكم بعونه وتوفيقه عزاً للوطن والأمتين العربية والإسلامية.
وقال "خوجة": يطيب لي بهذه المناسبة المباركة، أن أرفع لكم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عزكم، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي.
كما رفع "خوجة" التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معربًا عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.
وأضاف: كما يشرفني أن أرفع للشعب السعودي الأصيل والكريم باسمي وبالأصالة عن اتحاد المستشفيات العربية أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي والأمة الإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.