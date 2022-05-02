أمين اتحاد المستشفيات العربية يهنئ القيادة بعيد الفطر

رفع أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة باسمه ونيابة عن منسوبي الاتحاد، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الوطن وهو يرفل في ثياب الصحة والعافية، ويمدكم بعونه وتوفيقه عزاً للوطن والأمتين العربية والإسلامية.