أمين اتحاد المستشفيات العربية يهنئ بنجاح الفحوص الطبية لخادم الحرمين

وأضاف نحمد الله عز وجل أن منَّ على مليكنا وقائدنا بنجاح الفحوص الطبية، فحمدًا لله على سلامة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بموفور الصحة والعافية ويحفظه برعايته، وأن يجعل ما يقدمه للإسلام والمسلمين في موازين أعماله وأن يحفظ بلادنا الغالية في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.