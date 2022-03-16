أمين اتحاد المستشفيات العربية يهنئ بنجاح الفحوص الطبية لخادم الحرمين
رفع أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، باسمه ونيابة عن اتحاد المستشفيات العربية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أن أجرى -حفظه الله- بعض الفحوص الطبية والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وقال "خوجة" يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن منسوبي اتحاد المستشفيات العربية أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة خروجكم سالمًا معافى.
وأضاف نحمد الله عز وجل أن منَّ على مليكنا وقائدنا بنجاح الفحوص الطبية، فحمدًا لله على سلامة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بموفور الصحة والعافية ويحفظه برعايته، وأن يجعل ما يقدمه للإسلام والمسلمين في موازين أعماله وأن يحفظ بلادنا الغالية في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.