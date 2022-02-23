أمين الجالية اليمنية: يوم التأسيس فخر لكل عربي ومسلم

أكد أمين عام الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، أن يوم تأسيس المملكة يمثل مشاعر فخر واعتزاز لكل عربي ومسلم، بما تمثله المملكة من دور عربي وإسلامي قيادي ورائد، ومحوري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف في تصريح لـ"سبق" بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى الذي يوافق 22 فبراير: إن يوم التأسيس هو يوم تاريخي، وعلامة فارقة في تاريخ المملكة والوطن العربي، وفي بناء حضارة وبناء تنموي متواصل على مدار 3 قرون.

ولفت إلى أن قيادة المملكة رسمت ذلك، وسارت بخطى ثابتة ونهج واضح، وذلك من خلال ما نشاهده اليوم من خلال الإنسان السعودي الذي هو أساس ذلك البناء، وكذلك التنمية المستدامة والسياسة الحكيمة للقيادة الحكيمة المتعاقبة بثبات الخطى حتى أصبحت المملكة البلد الوحيد الذي يجد الإنسان أنه ينتمي إليه.

وهنأ "باهميل" قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي الشقيق، بمرور أكثر 300 عام لتأسيس المملكة.

وختم: نحن في الجالية اليمنية نشعر بالفخر والاعتزاز وقد عشنا ذلك واقعاً ملموسًا من خلال مواقف المملكة مع اليمن عبر كل المراحل، ونقابل هذه المواقف بكل الاحترام والتقدير، وتمنى "باهميل" للمملكة العربية السعودية دوام التقدم والرخاء في كل المجالات.