أمين الطائف يتفقد احتياجات أهالي مركز سديرة

تفقد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، في جولة ميدانية، اليوم الخميس، احتياجات أهالي مركز سديرة جنوب الطائف.
جاء ذلك ضمن برنامج الجولات الدورية الميدانية للوقوف على احتياجات الأهالي بالمحافظة.
رافق "القثامي"، خلال الجولة، وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل الزهراني، وعدد من مختصي الأمانة.
والتقى أمين الطائف بأهالي المركز واستمع إلى احتياجات الأهالي ووقف على المواقع المستهدفة للتطوير والخدمات البلدية المقدمة وتفعيل برامج جودة الحياة، وجهود تحسين المشهد الحضري.
واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والخطط والبرامج المستقبلية التي تستهدف راحة الأهالي والتسهيل عليهم.
ووجه أمين الطائف بسرعة إنجاز كل الأعمال التطويرية الداعمة خلال الفترة المقبلة، ودراسة جميع الطلبات المقدمة من الأهالي بما يعزز الجهد التنموي بالمركز.
وتهدف الجولات الميدانية إلى تعزيز الخدمات البلدية والوقوف على سير العمل بالمشروعات التطويرية وتطوير الخدمات البلدية، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.