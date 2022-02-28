أمين جدة يعتمد أكبر مخطط استثماري بحلي جنوب محافظة القنفذة

اعتمد أمين جدة صالح التركي المخطط الاستثماري الأكبر في حلي جنوب محافظة القنفذة بمساحة بلغت أكثر من مليون وستمائة متر مربع، ويضم 44 موقعا استثماريا، ويحتوي على مسطحات خضراء وحدائق ومماشٍ ومرافق تخدم الموقع، ويربط بين مخطط الخدمات المركزية، ومخطط الكدوة، ومخطط الخيع بمحاذاة الطريق الساحلي الدولي.

ووجّه رئيس بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي شكره لأمين جدة على اعتماد المخطط، كما وجه شكره لوكيل الأمين لبلديات المحافظات ولمدير عام التخطيط العمراني بالمحافظات، موضحاً بأنه سيسهم في تنمية المنطقة وتحسين جودة الحياة، وسيتم طرحها للاستثمار بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية.