أمين عسير: وحدة مراقبة النظافة والمرادم ترفع مؤشرات جودة الحياة

وجاءت تلك الجهود بهدف تقليل الوقت اللازم للاستجابة في عمليات مراقبة أعمال النظافة وإدارتها بشكل فعال، وبكفاءة عالية، ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية أمانة عسير لتقديم الحلول المبتكرة التي تصب في مصلحة المنطقة وتساهم في ضمان ورفع مؤشرات جودة الحياة.