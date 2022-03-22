"أمين عسير" يتفقد أعمال معالجات التشوه البصري بأحد رفيدة

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أعمال معالجة التشوه البصري التي تقوم بها بلدية أحد رفيدة، وتابع أعمال الحصر والمعالجة بالمحافظة.
واطلع الحميدي، خلال الزيارة على مشروع تطوير السوق الشعبي بالمحافظة، مشيداً بالجهود التطويرية التي بذلتها البلدية وفق معايير المشهد الحضري، كما استعرض رئيس البلدية المهندس حسن مضواح، مراحل عمل وإنجاز المشروع.
وأكد الدكتور وليد الحميدي أن أمانة المنطقة وبلدياتها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز مساعي الأمانة في تحسين المشهد الحضري للمدن ومحافظات المنطقة تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلدياتها لتحقيق أهداف المبادرة وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق "صور وأرسل"، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر تطبيقات الأمانة أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).