"أمين عسير" يتفقد أعمال معالجات التشوه البصري بأحد رفيدة

واطلع الحميدي، خلال الزيارة على مشروع تطوير السوق الشعبي بالمحافظة، مشيداً بالجهود التطويرية التي بذلتها البلدية وفق معايير المشهد الحضري، كما استعرض رئيس البلدية المهندس حسن مضواح، مراحل عمل وإنجاز المشروع.