أمين عسير يتفقد أعمال معالجات التشوه البصري في الفرشة

تَفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أعمال معالجة التشوهات البصرية التي تقوم بها بلدية الفرشة، وتابع ميدانيًّا أعمال الحصر والمعالجة في مواقع متفرقة.
واطلع "الحميدي" خلال الزيارة، على مشروع تطوير الشارع العام، وأشاد بالجهود التطويرية التي بذلتها البلدية بمركز الفرشة وفق معايير المشهد الحضري.
واستعرض رئيس البلدية علي مرعي الشهراني، مراحل عمل وإنجاز المشروع، الذي حرصت البلدية على تنفيذه وفق معايير المشهد الحضري.
وأشاد "الحميدي" بجهود البلدية؛ مؤكدًا أن أمانة المنطقة وبلدياتها، مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز مساعي الأمانة في تحسين المشهد الحضري لمدن ومحافظات المنطقة؛ تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ودعا أمين منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلدياتها؛ لتحقيق أهداف المبادرة، وتمكين أفراد المجتمع، وإشراكهم في الإسهام في رصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق "صور وأرسل"، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر تطبيقات الأمانة أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).