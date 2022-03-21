أمين عسير يتفقد أعمال معالجات التشوه البصري في الفرشة

ودعا أمين منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلدياتها؛ لتحقيق أهداف المبادرة، وتمكين أفراد المجتمع، وإشراكهم في الإسهام في رصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق "صور وأرسل"، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر تطبيقات الأمانة أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).