"أمين عسير" يتفقد الخدمات البلدية بـ"الخميس" ويطلع على سير الأعمال بمنصة الرقابة الإلكترونية

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن المشاريع البلدية مستمرة في محافظة خميس مشيط.
وأوضح "الحميدي" خلال جولة تفقدية على سير الأعمال البلدية والخدمات المقدمة للمواطنين، أن عجلة التنمية مستمرة بفضل الله، ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وما هذه الجولة التفقدية إلا لمتابعة سير الأعمال والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وبحث احتياجات المواطنين من الخدمات والمشاريع البلدية بناء على توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وجاءت الزيارة لبلدية خميس مشيط ضمن برنامج الجولات التفقدية التي يقوم بها أمين منطقة عسير لبلديات المحافظات والمراكز المرتبطة بالأمانة، ونوقش خلال الزيارة سيرُ أعمال تنفيذ عدة مشاريع بالمحافظة؛ فيما تم الاطلاع على سير الأعمال بمنصة الرقابة الإلكترونية بغرفة العمليات.
واستعرض رئيسُ بلدية خميس مشيط المهندس محمد الحويطي، مراحل عمل وإنجاز المشاريع المنفذة والمشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ والمشاريع المخطط تنفيذها، والتي حرصت البلدية على تنفيذها وفق معايير المشهد الحضري.
وأشاد "الحميدي" بالجهود التطويرية التي بذلتها البلدية بالمحافظة وفق معايير المشهد الحضري؛ مشددًا على أهمية سرعة إنجاز المشاريع البلدية في الوقت المحدد لها وبجودة ومواصفات فنية عالية؛ لتساهم في رفع مستوى الخدمات البلدية لسكان وزوار المحافظة؛ حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين؛ بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات ولاة الأمر، حفظهم الله.
وأشاد أمين منطقة عسير بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملون بها.