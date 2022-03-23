"أمين عسير" يتفقد الخدمات البلدية بمركزي الربوعة وكحلا الحدوديين

وقال "الحميدي" خلال جولة تفقدية للاطلاع على سير الأعمال البلدية والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين: إن عجلة التنمية مستمرة بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ مشيرًا إلى أن الجولة تأتي لمتابعة سير الأعمال والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وبحث احتياجات المواطنين من الخدمات والمشاريع البلدية بناء على توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.