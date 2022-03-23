"أمين عسير" يتفقد الخدمات البلدية بمركزي الربوعة وكحلا الحدوديين

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن المشاريع البلدية مستمرة في مركزي الربوعة وكحلا الحدوديين.
وقال "الحميدي" خلال جولة تفقدية للاطلاع على سير الأعمال البلدية والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين: إن عجلة التنمية مستمرة بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ مشيرًا إلى أن الجولة تأتي لمتابعة سير الأعمال والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وبحث احتياجات المواطنين من الخدمات والمشاريع البلدية بناء على توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وجاءت الجولة على مركزي الربوعة وكحلا ضمن برنامج الجولات التفقدية التي يقوم بها أمين منطقة عسير لبلديات المحافظات والمراكز المرتبطة بالأمانة؛ حيث قام الدكتور وليد الحميدي بجولة تفقدية لبلدية الربوعة الحدودية، شملت مركز كحلا، تفقد خلالها سير أعمال تنفيذ عدة مشاريع بمركزي الربوعة وكحلا.
واستعرض رئيس بلدية الربوعة المهندس أحمد أبو عابد مراحل عمل وإنجاز مشاريع السفلتة والحدائق والملاعب بمركزي الربوعة وكحلا، التي حرصت البلدية على تنفيذها وفق معايير المشهد الحضري.
وأشاد "الحميدي" بالجهود التطويرية التي بذلتها البلدية بمركزي الربوعة وكحلا وفق معايير المشهد الحضري؛ مشددًا على أهمية سرعة إنجاز المشاريع البلدية في الوقت المحدد لها وبجودة ومواصفات فنية عالية؛ لتساهم في رفع مستوى الخدمات البلدية لسكان المراكز الحدودية، حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.
واستمع الحميدي إلى احتياجات المواطنين؛ مؤكدًا أن البلدية والأمانة في خدمة المواطنين لتلبية مطالبهم وهي محل الاهتمام؛ مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملون بها وفق ما لديهم من إمكانات متاحة.