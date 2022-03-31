أمين عسير يفتتح بلدية العرين الفرعية ويحث منسوبيها على مضاعفة الجهود

افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مبنى بلدية العرين الفرعية بمركز العرين، بحضور المشرف العام على البلديات الفرعية صالح بن جارالله، ورئيس بلدية طريب، ورئيس بلدية العرين الفرعية، ومنسوبيها، معلنًا تدشين أعمالها، التي تم رفعها من مكتب خدمات بلدية إلى بلدية فرعية مرتبطة بأمانة عسير.