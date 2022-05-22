أمیر الشرقیة یدشن حملة "معاً لدعم أطفال التوحد"

دشن أمیر المنطقة الشرقیة الأمیر سعود بن نایف بن عبدالعزیز، بدیوان الإمارة الیوم الأحد، حملة "معاً لدعم أطفال التوحد" التي تنظمها جمعیة إرادة، بإشراف فرع وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة بالمنطقة الشرقیة، للتوعیة باضطراب طیف التوحد، والتعریف بمفهوم التدخل المبكر وأهميته في تطور وتحسن أطفال التوحد.
وأوضح رئیس مجلس إدارة الجمعیة المهندس عبدالعزیز بن عسكر الحربي، أن الحملة تسعى إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم اضطراب طیف التوحد وخصائصه والتدخلات التأهيلیة المناسبة له، وتعزیز مفهوم التدخل المبكر وأشكاله وأهميته في التقلیل والخفض من آثار هذا الاضطراب على أطفال التوحد وأسرهم.
وأشار المهندس الحربي أن الحملة تستهدف الوالدین والأسرة المحیطة بالطفل، وكافة أفراد المجتمع، حیث تنطلق الحملة في ثلاث محطات تشمل مدینة الجبیل الصناعیة ومدینة الدمام، إضافة إلى المؤسسات التربویة والتعلیمیة، ومقرات العمل لعدد من الجهات في مختلف مدن المنطقة الشرقیة، كما توفر الحملة مراكز تأهیلیة لتقدیم خدمات التشخیص، والكشف المبكر عن الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحد في مختلف محافظات المنطقة الشرقیة.
ورفع رئیس مجلس إدارة الجمعیة شكره لأمیر المنطقة الشرقیة على رعایته الكریمة للحملة، والتي تجسد دعمه الكریم للمبادرات التوعویة والوقائیة في المنطقة، والتي من شأنها المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.
من جانبه أكد مدیر عام فرع وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة بالمنطقة الشرقیة عبدالرحمن بن فهد المقبل، حرص الوزارة على دعم الأشخاص ذوي اضطراب التوحد وأسرهم، وتقدیم كل ما من شأنه الإسهام في خدمتهم ویحسن جودة حیاتهم، وأن هذه الحملة تعزز من الشراكة الفاعلة والتكامل بین كافة الجهات المعنیة بذوي اضطراب طیف التوحد.
بدورها أوضحت مساعد المدیر العام للتنمیة ابتسام الحمیزي، أن الوزارة تقدم خدمات الرعایة الشاملة لحالات التوحد، ومن ضمنها صرف الإعانات المالیة بناءً على التقاریر الطبیة، كما تتكفل بسداد الرسوم الدراسیة بمراكز الرعایة النهاریة الأهلیة، فضلاً عن تقدیمها خدمة إصدار بطاقة تخفیض أجور إركاب بنسبة خصم %50 للمستفید و%50 للمرافق، وتمنحهم بطاقة تسهیلات مروریة، كما تقوم بتقدیم خدمة الشهادات الرقمیة لتمكنهم من الحصول على الأولویة في الخدمات عند مراجعة المستشفیات والمراكز الصحیة وغیرها بكل سهولة.