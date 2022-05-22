أمیر الشرقیة یدشن حملة "معاً لدعم أطفال التوحد"

بدورها أوضحت مساعد المدیر العام للتنمیة ابتسام الحمیزي، أن الوزارة تقدم خدمات الرعایة الشاملة لحالات التوحد، ومن ضمنها صرف الإعانات المالیة بناءً على التقاریر الطبیة، كما تتكفل بسداد الرسوم الدراسیة بمراكز الرعایة النهاریة الأهلیة، فضلاً عن تقدیمها خدمة إصدار بطاقة تخفیض أجور إركاب بنسبة خصم %50 للمستفید و%50 للمرافق، وتمنحهم بطاقة تسهیلات مروریة، كما تقوم بتقدیم خدمة الشهادات الرقمیة لتمكنهم من الحصول على الأولویة في الخدمات عند مراجعة المستشفیات والمراكز الصحیة وغیرها بكل سهولة.