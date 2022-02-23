"أنا صحي" يحتفل بيوم التأسيس بتعزيز الثقافة الصحية بمكة المكرمة

احتفل فريق أنا صحي التطوعي مساء أمس بمول الحجار بمكة المكرمة بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية بفعالية تحت شعار ( من يوم بدينا و إحنا قدها ) بتوجيه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وقد اشتملت الفعالية على مجموعة من الأركان التوعوية الصحية؛ لنشر ثقافة التطوع الصحي و شرح آليات العمل المعتمدة في وزارة الصحة، واستعراض جهود وإنجازات ومساهمات الفريق منذ تأسيسه، بالإضافة إلى مشاركة إدارة التوعية الصحية بالحديث عن جهود المملكة و قيادتها الرشيدة و وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا حتى هذه اللحظة .

وافتتح المعرض المصاحب للفعالية مدير الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة مكة المكرمة أخصائي أول محاسن حسن شعيب؛ الذي شهد حضوراً وإقبالاً لافتاً من زوار المول.

كما كرمت على هامش الفعالية المتطوعين المؤسسين للفريق، ناقلة لهم شكر و تقدير المدير العام الدكتور وائل بن حمزة مطير على ما يقومون به من مساهمات تطوعية تخدم أهالي وزوار بيت الله الحرام.

يذكر أن فريق (أنا صحي التطوعي) يعد من أحد الفرق التطوعية، التي تعمل تحت إشراف الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة، وله العديد من المشاركات التطوعية والحضور الفعال في المناسبات المحلية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.