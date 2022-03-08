"أنت تستحقين".. "نساء المستقبل" ومستشفى الفيصل يحتفلان بيوم المرأة العالمي

وصرحت الدكتورة غريبة الطويهر رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأن يوم المرأة العالمي مناسبة عالمية نجدها فرصة للاحتفاء بالقيادات النسائية وكافة النساء بمختلف الشرائح، لنقول لهم شكرًا، أنتم تستحقون كل التقدير لدورهم الريادي، ونقدم شكرنا للقيادة الحكيمة على دعمها المستمر للمرأة بكافة المجالات حتى أصبحت المرأة السعودية اليوم تنافس نساء العالم بالإنجازات والعطاء.