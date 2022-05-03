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أهالي حي "جميع" ببيشة يشتكون من انقطاع التيار الكهربائي
منذ الساعة الثامنة مساءً وحتى إعداد الخبر ما تسبب في معاناتهم
اشتكى أهالي " حي جميع " بمحافظة بيشة من انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعة الثامنة مساء وحتى إعداد هذا الخبر، ما تسبب في معاناتهم، خاصةً وأن الكثير منهم مرتبط بمناسبات في منازلهم احتفالاً بالعيد.
قال المواطن محمد مبارك الشهراني من أهالي حي "جميع" إنهم يعانون من الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الليلة من أقل رشة مطر أو هواء ينقطع فيه التيار الكهربائي حيث انقطعت الكهرباء من الساعة الثامنة مساءً من يوم أمس وحتى الآن أي قرابة الأربع ساعات والكثير منهم مرتبط بمناسبات في منازلهم.
وطالب الشهراني الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة وجذرية لأهالي الحي الذي يعاني دائماً من انقطاع للتيار الكهربائي.