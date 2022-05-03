أهالي حي "جميع" ببيشة يشتكون من انقطاع التيار الكهربائي

قال المواطن محمد مبارك الشهراني من أهالي حي "جميع" إنهم يعانون من الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الليلة من أقل رشة مطر أو هواء ينقطع فيه التيار الكهربائي حيث انقطعت الكهرباء من الساعة الثامنة مساءً من يوم أمس وحتى الآن أي قرابة الأربع ساعات والكثير منهم مرتبط بمناسبات في منازلهم.