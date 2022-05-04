أهالي ضرماء يحتفلون بالعيد بحضور المحافظ والأعيان ورؤساء القطاعات الحكومية

نظمت جمعية التنمية الأهلية بمحافظة ضرماء حفل معايدة لهذا العام 1443ه، مساء ثاني أيَّام عيد الفطر المبارك بقاعة البلدية للاحتفالات، بحضور المحافظ محمد بن عبدالعزيز الثاقب ومديري ورؤساء الجهات والقطاعات الحكومية وأعيان ووجهاء وضيوف المحافظة.
وبدأ الحفل بافتتاحية ترحيبية وتهنئة القيادة الرشيدة والحضور بعيد الفطر المبارك، ثم آيات من القرآن الكريم، وألقى رئيس جمعية التنمية الأهلية، عبدالله الرسام، رئيس اللجنة المنظمة كلمة بهذه المناسبة رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات بعيد الفطر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى أمير منطقة الرياض ونائبه والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي وأهالي محافظة ضرماء والمراكز التابعة لها.
وقدم "الرسام" شكره لرجال الأعمال من أبناء ضرماء الداعمين لهذه المناسبة والجهات والمشاركين والمتعاونين في إنجاح الاحتفال وخصّ بالشكر القطاع الأمني وبلدية ضرماء الشريك الأساسي في التنظيم.
وألقى كلمة الشريك الرسمي في الاحتفالية بلدية ضرماء المهندس عبدالله بن حسين البسامي رئيس البلدية، حيث قدم خلالها التهنئة للقيادة والشعب السعودي، وشكر رجال الاعمال.
ثم ألقى الشاعر عبدالمحسن بن محمد القباني قصيدة بهذه المناسبة، قدم خلالها التحية للملك وولي العهد، مستعرضًا جانبًا من منجزات الوطن وعلو شأنه ومآثر ضرماء وأهلها.
وفي كلمة الأهالي، قدّم محمد بن فهد المدبل التهنئة للقيادة ووجّه لها الشكر على ما تقدمه الدولة من رعاية لأبنائها المواطنين في كافة المجالات، وأكد أن أهل ضرماء مع الدولة السعودية منذ التأسيس في حالة ولاء ووحدة صف.
تلا ذلك، إلقاء قصيدة للشاعر عبدالله بن سعود آل ثنيان تناول فيها ماضي وحاضر الوطن، وقدّم التهنئة للقيادة.
وتم تكريم الداعمين من قبل محافظ ضرماء ورئيس جمعية التنمية الأهلية بضرماء بحضور رئيس البلدية.
واختتم الحفل بالعرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ ورئيس الجمعية والأهالي، وتناول الجميع طعام العشاء الذي أُعدّ لهذه المناسبة.
وفي الختام، هنأ "الثاقب" مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وأمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والأسرة المالكة والشعب السعودي بعيد الفطر المبارك.
وقد كان لحسن التنظيم الدور الأهم في ظهور الحفل بالصورة المثلى التي لقيت استحسان ورضا الحضور.