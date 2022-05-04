أهالي ضرماء يحتفلون بالعيد بحضور المحافظ والأعيان ورؤساء القطاعات الحكومية

وفي كلمة الأهالي، قدّم محمد بن فهد المدبل التهنئة للقيادة ووجّه لها الشكر على ما تقدمه الدولة من رعاية لأبنائها المواطنين في كافة المجالات، وأكد أن أهل ضرماء مع الدولة السعودية منذ التأسيس في حالة ولاء ووحدة صف.