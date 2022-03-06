أهالي "عصمان العيص" يطالبون بحل مشكلة منعطف طريق قريتهم

وطالب الأهالي الجهات المعنية بوضع مطبات اصطناعية ريثما تتم معالجة المنعطف من حيث توسعة المسار أو تعديله بما يتوافق مع انسيابية الطريق، وحركة السير؛ حفاظًا على أرواح المسافرين، ووضع لوحات إرشادية، أو تغيير المسار لخطورة المنعطف؛ حيث إن هذا الطريق الواصل من منطقة المدينة المنورة إلى محافظة الوجه مرورًا بسليلة جهينة – المرامية، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة للمنعطف الخطير الذي تسبب بحوادث أودت بحياة أرواح بريئة.