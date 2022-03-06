أهالي "عصمان العيص" يطالبون بحل مشكلة منعطف طريق قريتهم

طالب أهالي قرية عصمان التابعة لمحافظة العيص، وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة؛ بالنظر في منعطف طريق قريتهم الذي شهد وفاة 6 أشخاص نتيجة وقوع عدة حوادث مرورية على المنعطف، الذي يشكل خطرًا على مرتادي الطريق.
وطالب الأهالي الجهات المعنية بوضع مطبات اصطناعية ريثما تتم معالجة المنعطف من حيث توسعة المسار أو تعديله بما يتوافق مع انسيابية الطريق، وحركة السير؛ حفاظًا على أرواح المسافرين، ووضع لوحات إرشادية، أو تغيير المسار لخطورة المنعطف؛ حيث إن هذا الطريق الواصل من منطقة المدينة المنورة إلى محافظة الوجه مرورًا بسليلة جهينة – المرامية، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة للمنعطف الخطير الذي تسبب بحوادث أودت بحياة أرواح بريئة.