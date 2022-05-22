أهالي "نغيلة بيشة" يعانون من الشوارع المظلمة.. والبلدية: تم سحب المشروع من المقاول وتسليمه لآخر

يعاني عدد من أهالي قرية النغيلة بمحافظة بيشة من بقاء شوارعهم مظلمة، بالرغم من وجود الأعمدة منذ سنوات عديدة، دون وجود حلول تذكر من الجهات المعنية.
حيث ذكر أحد أهالي قرية النغيلة أنهم استبشروا خيراً بتركيب أعمدة الإنارة لقريتهم، إلا أن هذه الفرحة لم تدم طويلاً وتلاشت فالأعمدة لم تضأ من سنوات، وأنهم تقدموا بالعديد من البلاغات لكن دون فائدة، وسط مطالباتهم من الجهات المعنية بوجود حلول سريعة وعاجلة لإنهاء معاناتهم.
من جهتها، بينت لـ"سبق" بلدية بيشة أنه سحب المشروع من المقاول وتسليم الموقع لمقاول آخر وخلال شهر بإذن الله يتم الانتهاء من المشروع.