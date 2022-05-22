أهالي "نغيلة بيشة" يعانون من الشوارع المظلمة.. والبلدية: تم سحب المشروع من المقاول وتسليمه لآخر

حيث ذكر أحد أهالي قرية النغيلة أنهم استبشروا خيراً بتركيب أعمدة الإنارة لقريتهم، إلا أن هذه الفرحة لم تدم طويلاً وتلاشت فالأعمدة لم تضأ من سنوات، وأنهم تقدموا بالعديد من البلاغات لكن دون فائدة، وسط مطالباتهم من الجهات المعنية بوجود حلول سريعة وعاجلة لإنهاء معاناتهم.