أهلاً رمضان.. "فرحة كبير سن" بادرة إنسانية لـ"جمعية وقار"

وقدَّم "العيادة" شكره لإدارة مدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية، والقائمين على تنظيم الزيارة؛ وذلك على حفاوة الاستقبال، وتعاونهم الدائم مع الجمعية لما يخدم المواطن.. متمنيًا أن تكون الزيارة مثمرة. كما قدمت شكرها وإشادتها بجهود الكوادر العاملة بمدينة الملك سعود والملك عبدالعزيز الطبية، وتفانيهم في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للفئة الغالية علينا، مؤكدة أن كل ما يقدمونه من جهد وتفانٍ في العمل يُعدُّ من الأعمال الإنسانية النبيلة، التي يستحقون عليها كل الشكر والتقدير.