أهلاً رمضان.. "فرحة كبير سن" بادرة إنسانية لـ"جمعية وقار"

اختتمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" مساء اليوم مبادرة اجتماعية لكبار السن المنومين بمدينة الملك سعود الطبية ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية لتهنئتهم بشهر رمضان الكريم.
وهدفت مبادرة "فرحة كبير سن" إلى تعميق الروابط الاجتماعية والتكافلية بين أفراد المجتمع؛ إذ قام فريق "وقار" بزيارة لأجنحة كبار السن، والاطمئنان عليهم، وتقديم التهنئة لهم بدخول شهر رمضان المبارك، وتقديم ورود وهدايا، ومشاركتهم فرحتهم بالشهر الفضيل، وتبادل الحديث معهم لتخفيف معاناتهم، وإدخال السرور عليهم، ورفع معنوياتهم، والدعاء لهم بالشفاء العاجل.
وأبدى كبار السن سعادتهم بهذه الزيارة وهم يرفعون أكفهم بالدعاء إلى خادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده؛ لما وفرته لهم الدولة من عناية وخدمة طبية فائقة في هذا الصرح الطبي المتميز.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس بدر العيادة، أن مبادرة "فرحة كبير سن" تُعدُّ إحدى المبادرات الإنسانية التي تحرص وقار على القيام بها، وتعكس التواد والتراحم، وتؤكد الترابط الإنساني بين المجتمع. مؤكدًا أن التواصل الإنساني مع الشريحة الغالية من الآباء والأمهات، وهذه المبادرات، تعكس منظومة قيم أبناء السعودية المتوارثة جيلاً بعد جيل، ولاسيما قيمة الوفاء لكبار السن. معربًا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل، وبموفور الصحة والعافية.
ونوه بأن هذه الزيارة تأتي من جانب المسؤولية الاجتماعية الواجبة علينا تجاه كبار السن الذين يرقدون على الأسرَّة البيضاء، وهم غالبًا بأمسّ الحاجة لإشعارهم ومشاركتهم بالمناسبات السعيدة، وإدخال البهجة والسرور عليهم.. وهي من أبسط حقوقهم علينا.
وقدَّم "العيادة" شكره لإدارة مدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية، والقائمين على تنظيم الزيارة؛ وذلك على حفاوة الاستقبال، وتعاونهم الدائم مع الجمعية لما يخدم المواطن.. متمنيًا أن تكون الزيارة مثمرة. كما قدمت شكرها وإشادتها بجهود الكوادر العاملة بمدينة الملك سعود والملك عبدالعزيز الطبية، وتفانيهم في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للفئة الغالية علينا، مؤكدة أن كل ما يقدمونه من جهد وتفانٍ في العمل يُعدُّ من الأعمال الإنسانية النبيلة، التي يستحقون عليها كل الشكر والتقدير.