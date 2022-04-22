أوقاف محمد الراجحي تفطّر 2 مليون صائم في 10 سنوات

وقال رئيس مجلس النظار بدر بن محمد الراجحي في حفل إعلان القوائم المالية للأوقاف الذي أقيم في وقت سابق، ونحن ندشن هذه المبادرة نعلن أن حجم الصرف الخيري بعد وفاة الوالد -رحمه الله- بلغ أكثر من 700 مليون ريال في شتى مجالات العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، وزادت أصولها بنسبة أكثر من 136%، أي بحجم أصول بلغ أكثر من 3 مليارات ريال.