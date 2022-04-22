أوقاف محمد الراجحي تفطّر 2 مليون صائم في 10 سنوات

قامت أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي بتفطير 2 مليون صائم خلال العشر سنوات الماضية، حيث صرفت مبلغ 8 ملايين ريال على وجبات التقطير، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة.
كما صرفت الأوقاف مبلغ 7 ملايين ريال على السقيا خلال نفس الفترة وتم توزيع المياه على المساجد وفق حديث عبدالعزيز العنزي الرئيس التنفيذي للأوقاف ليزيد الراجحي.
من جانب آخر تم تكريم أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي بوصفها أكبر الداعمين لمنصة إحسان برعاية سمو ولي العهد، وبحضور الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.
وكانت أوقاف محمد الراجحي قد أعلنت مطلع شهر رمضان الحالي عن دعمها القطاع الخيري بالمملكة بأكثر من 700 مليون ريال في 10 سنوات منذ وفاة الواقف في عام 1433هـ، وذلك خلال مبادرة نشر القوائم المالية للأوقاف.
وقال رئيس مجلس النظار بدر بن محمد الراجحي في حفل إعلان القوائم المالية للأوقاف الذي أقيم في وقت سابق، ونحن ندشن هذه المبادرة نعلن أن حجم الصرف الخيري بعد وفاة الوالد -رحمه الله- بلغ أكثر من 700 مليون ريال في شتى مجالات العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، وزادت أصولها بنسبة أكثر من 136%، أي بحجم أصول بلغ أكثر من 3 مليارات ريال.
وأشار الراجحي في كلمته إلى أن هذه الأعمال ما كانت لتستمر وتنمو لولا توفيق الله تعالى، ثم الدعم اللامحدود من دولتنا الرشيدة وولاة أمرنا -حفظهم الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين.
وتم تدشين مبادرة نشر القوائم المالية لأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- على الموقع الإلكتروني للأوقاف، الذي يعتبر الأول في المملكة العربية السعودية؛ وذلك من مبدأ الشفافية والإفصاح برعاية الهيئة العامة للأوقاف.
وتأتي مبادرة "نشر القوائم المالية للأوقاف" بمشاركة الهيئة العامة للأوقاف "أوقاف"، التي تعد الأولى من نوعها في قطاع الأوقاف، انطلاقًا من الشفافية والوضوح اللذين تنتهجهما الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة سوء استخدام السلطة، وفق رؤية السعودية 2030م وتوجيهات القيادة في رفد الاقتصاد ومكافحة الفساد.