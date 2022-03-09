"أوقاف محمد الراجحي" توقع اتفاقية دعم مع "خيرات"

تم، ظهر أمس الثلاثاء، توقيعُ اتفاقية دعم بين أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي وجمعية خيرات لحفظ النعمة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجهتين لدعم وتمويل المصاريف التشغيلية للجمعية لعام 2022.
وقع الاتفاقية كل من: عبد العزيز العنزي الرئيس التنفيذي لأوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، وعبدالله السبيعي المشرف العام لجمعية خيرات لحفظ النعمة.
ويتوقع أن يساهم هذا الدعم في حفظ مليوني وجبة وتغطية 9000 مناسبة، يستفيد منها أكثر من 300 ألف أسرة مسجلة في قوائم الجمعية.
ويهذه المناسبة عبر المشرف على الجمعية عبدالله السبيعي عن الشكر والتقدير للقائمين على أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي؛ على رعايتهم ودعمهم الدائم لمبادرات الجمعية وبرامجها التي تعود بالفائدة على المجتمع، سائلًا الله أن يكتب أجر هذه المبادرة للجميع.