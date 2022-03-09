"أوقاف محمد الراجحي" توقع اتفاقية دعم مع "خيرات"

ويهذه المناسبة عبر المشرف على الجمعية عبدالله السبيعي عن الشكر والتقدير للقائمين على أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي؛ على رعايتهم ودعمهم الدائم لمبادرات الجمعية وبرامجها التي تعود بالفائدة على المجتمع، سائلًا الله أن يكتب أجر هذه المبادرة للجميع.