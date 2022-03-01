أول مارس.. "التدريب التقني" تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

شاركت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اليوم الثلاثاء الأول من مارس في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت عنوان "سلامة الإنسان بناء ونماء"، الذي تقيمه المديرية العامة للدفاع المدني من خلال معرض يستمر لمدة ٥ أيام، ويساهم في رفع الوعي المجتمعي بالسلوكيات السليمة والمتوافقة مع اشتراطات الأمن والسلامة في حياتنا العامة، وفي مجالات الأعمال.

وتأتي مشاركة الإدارة في إشارة للاهتمام الذي توليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمجال الصحة والسلامة، ليس فقط كأحد مقومات الوجود الإنساني أحد ضروريات البيئات الآمنة، وإنما أيضًا كأحد الاختصاصات التدريبية التي تدرِّب عليها المؤسسة في منشآتها التدريببة؛ إذ يتم تعريف الزوار بهذا الاختصاص، ومجالات العمل المتاحة لخريجي وخريجات هذا التخصص.

وقال المدير العام للإدارة عبدالرحمن المقبل إن المؤسسة ممثلة في إداراتها ووحداتها التدريبية تمارس تفعيل الصحة والسلامة المهنية بشكل مستمر، وذلك من خلال المنشورات والندوات والمناشط والفعاليات التي تقيمها في كل فصل تدريبي استشعارًا لأهمية رفع الوعي العام، والتشديد على الممارسات السليمة لأحد مقومات البيئات الآمنة؛ إذ إن سلامة أفراد المجتمع والمحافظة عليهم إحدى أهم أولويات القيادة الحكيمة بتوجيهاتها الدائمة -رعاها الله-.

