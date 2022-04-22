٣ أيام عرضة وأبريت وسامري.. "بلدية القصب" تكثف استعدادها لاحتفالات العيد

يذكر أن فعاليّات العيد ستتواصل لمدة ثلاثة أيام أول وثاني وثالث أيام العيد المبارك، تبدأ صباح يوم العيد بمعايدة أهالي المشاش بمقر احتفالات البلدية بمركز المشاش، ومعايدة الجاليات بالقصب والذي سيقام في الجمعية الخيرية بالقصب، ومعايدة الجوفان في مقر احتفالات البلدية بالجوفان، وفي ثاني أيام العيد يقام حفل أهالي القصب الرسمي في مقر الاحتفالات بالقصب، ويوم الطفل في ساحات البلدية الرياضية بطريق الملك عبدالعزيز بالقصب، ومعايدة أهالي مركز الحريق، وأهالي مركز الجريفة في صالات الاحتفالات المعدة لهم، وثالث أيام العيد تقام فعالية عيد الأطفال في مجمع الشيخ فايز السويد بالقصب، وعيد النساء في صالة الجمعية الخيرية بالقصب، ومعايدة أهالي مركز الصوح في مقر احتفالات بلدية القصب بالصوح بعد صلاة العشاء.