٣ أيام عرضة وأبريت وسامري.. "بلدية القصب" تكثف استعدادها لاحتفالات العيد

تكثف بلدية القصب استعداداتها المبكرة للاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ، بعددٍ من الفعاليّات والبرامج التي تستهدف جميع فئات المجتمع.
وتفصيلاً، قامت البلدية بالاستعدادات المبكرة لاحتفالات عيد الفطر المبارك بمتابعة رئيس البلدية المهندس مطلق بن عبدالله ابوثنين، إذ كثفت البلدية خلال الأيام الماضية الاستعدادات بوضع خطة متكاملة لاحتفالات العيد واستقبال ضيوف مدينة القصب، والمراكز التابعة للبلدية وذلك بصيانة وتجهيز أنوار الزينة بأشكالها الجمالية المتنوعة، ووضعها على أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية والفرعية ونطاق خدماتها، وتجهيز وصيانة ساحة الاحتفالات الرئيسية بالقصب والتي سيقام عليها حفل أهالي القصب ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتجهيز جميع صالات الاحتفالات في المراكز التابعة لخدمات البلدية.
وتعمل البلدية على تركيب بنرات تهنئة ودعوات العيد بالمداخل والطرق الرئيسية ومقرات الاحتفالات بجموع 373م، كما يتم العمل على نظافة وتهيئة مصليات العيد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويقام حفل أهالي القصب ثاني أيام عيد الفطر المبارك في مقر الاحتفالات بالقصب على شرف رئيس مركز القصب سعد القاسم، ومشاركة لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب بالمركز والبلدية. حيث تم تشكيل لجنة لاحتفالات عيد القصب وتم اعتماد برامجها وتوزيع العمل بينها.
وأكد رئيس بلدية القصب المهندس مطلق ابوثنين بأن بلدية القصب كثفت جهودها وإمكانيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك خلال الأيام الماضية بصيانة وتجهيز الطرق الرئيسية بأنوار الزينة بأشكالها الجمالية المتنوعة, وتجهيز وصيانة مقر الاحتفالات بالقصب والتأكد من جاهزيته، وتجهيز صالات الاحتفالات في المراكز التابعة لخدماتها.
وتستمر البلدية في جولاتها المكثفة لمراقبة مستوى النظافة العامة في الحدائق، والأماكن العامة، والرقابة الصحية على المتاجر التموينية، والمطاعم، والمطابخ خلال أيام العيد.
وقدم ابوثنين شكره لجميع من ساهم وشارك في رعاية حفل أهالي القصب الرسمي من شركات، ومؤسسات، وعوائل، وأعيان ووجهاء، وأكد أن هذا الاهتمام ليس مستغرباً منهم، إذ هم دائماً سباقون لخدمة مدينة القصب في جميع المجالات، كما شكر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب على جهودهم الكبيرة ومشاركتهم الفاعلة، وتعاونهم مع البلدية في فعاليات وبرامج العيد معتبرها شريك نجاح في هذه المناسبة.
يذكر أن فعاليّات العيد ستتواصل لمدة ثلاثة أيام أول وثاني وثالث أيام العيد المبارك، تبدأ صباح يوم العيد بمعايدة أهالي المشاش بمقر احتفالات البلدية بمركز المشاش، ومعايدة الجاليات بالقصب والذي سيقام في الجمعية الخيرية بالقصب، ومعايدة الجوفان في مقر احتفالات البلدية بالجوفان، وفي ثاني أيام العيد يقام حفل أهالي القصب الرسمي في مقر الاحتفالات بالقصب، ويوم الطفل في ساحات البلدية الرياضية بطريق الملك عبدالعزيز بالقصب، ومعايدة أهالي مركز الحريق، وأهالي مركز الجريفة في صالات الاحتفالات المعدة لهم، وثالث أيام العيد تقام فعالية عيد الأطفال في مجمع الشيخ فايز السويد بالقصب، وعيد النساء في صالة الجمعية الخيرية بالقصب، ومعايدة أهالي مركز الصوح في مقر احتفالات بلدية القصب بالصوح بعد صلاة العشاء.
ويشتمل برنامج حفل عيد الأهالي الرسمي ثاني أيام العيد على عددٍ من الفعاليّات الوطنية أهمها: العرضة السعودية، السامري، أوبريت يوم تعيدنا، وقصيدة العيد.