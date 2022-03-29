"أيتام الجبيل" تحتضن ٤٦٥ من مستفيديها في حفلها السنوي

نظمت جمعية أيتام الجبيل، مهرجان الأيتام السنوي، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لليتيم الذي يعقد في أبريل من كل عام.
جاء ذلك، برعاية شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) وبحضور مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ابتسام الحميزي، وسيدات الأعمال والمهتمات بالنشاط الخيري.
تضمن المهرجان أركانًا تعليمية وتفاعلية للأطفال، منها: الرسم والتلوين والقصة والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى أركان شعبية متنوعة للأمهات تجسد تراث المرأة السعودية في جميع مناطقها.
وقالت مسؤولة الأسر في "أيتام الجبيل"، ندى خيمي، إن المهرجان يحتضن ٤٦٥ من مستفيدي الجمعية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لليتيم للتفاعل مع المجتمع، وتحقيق الرغبات التي يحتاجها اليتيم ترفيهيًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات والداعمين للمساهمة في خدمة الأيتام وأسرهم، حيث يرعى الحفل أكثر من ٢٩ جهة بمختلف المجالات.
وأضافت، أن هذا الاحتفال السنوي نعيد فيه تأكيدنا على الريادة في رعاية وتنمية اليتيم، وحرصنا على تأدية رسالة الجمعية التي تحتضن أيتام محافظة الجبيل، والتي هي محط رعاية المملكة واهتمامها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والتي أولت لها القيادة جانبًا كبيرًا ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.
من جانبه، شكر المدير التنفيذي للجمعية، ماجد الخالدي، الشركاء الراعين والداعمين لهذا المهرجان، مثنيًا على جهودهم التي كان لها بالغ الأثر للوصول إلى النجاح من خلال المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية.