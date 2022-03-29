"أيتام الجبيل" تحتضن ٤٦٥ من مستفيديها في حفلها السنوي

وأضافت، أن هذا الاحتفال السنوي نعيد فيه تأكيدنا على الريادة في رعاية وتنمية اليتيم، وحرصنا على تأدية رسالة الجمعية التي تحتضن أيتام محافظة الجبيل، والتي هي محط رعاية المملكة واهتمامها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والتي أولت لها القيادة جانبًا كبيرًا ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.