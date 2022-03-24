"أيتام الجبيل" تنظم ورشة عمل لرفع الوعي الوظيفي لدى العاملين

نظمت جمعية أيتام الجبيل، أمس، ورشة عمل بعنوان "بيئة عمل صحية" بالشراكة مع مكتب العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة الملكية بالجبيل، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء والمهتمين في مجال نظام العمل.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية نظام العمل الذي يلتزم صاحب العمل بتوفيره للعامل مقابل عمله.
وأكد ممثل مكتب العمل حسن هنبوبة على ضرورة التزام صاحب العمل برسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية في المملكة، ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ حتى نتمكن من المواءمة مع رؤية المملكة 2030.
فيما أكد المدير التنفيذي لجمعية أيتام الجبيل المهندس ماجد الخالدي، أهمية رفع الوعي الوظيفي لدى العاملين، مشيرًا إلى أن الجمعية بصدد العديد من البرامج وفق رؤيتها لمجتمع حيوي ممكن وبيئة عمل مميزة.