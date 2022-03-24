"أيتام الجبيل" تنظم ورشة عمل لرفع الوعي الوظيفي لدى العاملين

فيما أكد المدير التنفيذي لجمعية أيتام الجبيل المهندس ماجد الخالدي، أهمية رفع الوعي الوظيفي لدى العاملين، مشيرًا إلى أن الجمعية بصدد العديد من البرامج وفق رؤيتها لمجتمع حيوي ممكن وبيئة عمل مميزة.