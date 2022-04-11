"أيتام الشرقية" تنظم حفلاً لتسليم 67 أسرة وحداتها السكنية المؤثثة

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء"، حفلها السنوي، لتسليم 67 أسرة وحداتها السكنية المؤثثة، ولتكريم داعمي مشروع المسكن الآمن.
جاء ذلك، تحت رعاية أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، خالد الزامل: "في البداية نرفع الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على دعمهما اللامحدود للقطاع الخيري".
وقدم "الزامل"، الشكر كذلك للأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، على رعايته لحفل الجمعية السنوي، والذي تم خلاله تسليم 67 أسرة وحداتها السكنية المؤثثة والمشتراة بدعم من الشركات ورجال الأعمال والداعمين.
كما تم خلال الحفل تغطية تكاليف شراء وتأثيث 160 وحدة سكنية للأيتام واليتيمات والأرامل.
وأضاف "الزامل": إن لمتابعة واهتمام ودعم وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية "بناء"، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، الأثر البالغ في نجاح هذا المشروع النوعي، حيث دعم المشروع منذ أن كان فكرة واستمرت متابعته إلى أن تم توقيع الاتفاقية الثلاثية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية "منصة جود" وجمعية "بناء"، بهدف إسعاد أكثر من ألف مستفيد بانتقالهم لوحدات سكنية جديدة ومؤثثة تحقق لهم العيش الكريم وتساهم في تحسين مستوى حياتهم.
كما قدم مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء"، عبدالله الخالدي، الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية لرعايته هذا الحفل، وللأمير تركي بن محمد بن فهد، على توجيهاته ودعمه لهذا المشروع بشكل خاص حتى تحقق الحلم وتملكت أسر الأيتام وحداتهم السكنية وبمشاركة أهالي الخير في وطننا المعطاء.
وأكد "الخالدي"، أن هذا المشروع النوعي الذي يمس حياة اليتيم بشكل مباشر يعتبر نقلة كبيرة في الخدمات التي تقدم للأيتام وسيكون له أثر واضح ومباشر على استقرار أسر الأيتام ويساهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.