"أيتام الشرقية" تنظم حفلاً لتسليم 67 أسرة وحداتها السكنية المؤثثة

وأضاف "الزامل": إن لمتابعة واهتمام ودعم وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية "بناء"، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، الأثر البالغ في نجاح هذا المشروع النوعي، حيث دعم المشروع منذ أن كان فكرة واستمرت متابعته إلى أن تم توقيع الاتفاقية الثلاثية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية "منصة جود" وجمعية "بناء"، بهدف إسعاد أكثر من ألف مستفيد بانتقالهم لوحدات سكنية جديدة ومؤثثة تحقق لهم العيش الكريم وتساهم في تحسين مستوى حياتهم.