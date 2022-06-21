"أيتام جدة" تحصل على اعتماد المعيار الوطني للتطوع بالمستوى الأول

وبهذه المناسبة، أعرب المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة الدكتور محمد بن عبدالرحيم ناقرو، عن فخر الجمعية، ممثلة في مجلس إدارتها وفريق عملها ومستفيديها، باعتماد وحدة التطوع بالجمعية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع في القطاع غير الربحي، كما أن الجمعية تحرص دائمًا على أن تكون رائدة للعمل التطوعي على مستوى جمعيات المملكة العربية السعودية، موضحًا أن الجمعية قدمت فرصًا تطوعيّة لأكثر من (292) متطوعًا ومتطوعة حققّوا من خلالها ( 14482) ساعة تطوعية، بهدف ترسيخ روح المواطنة الفاعلة لدى أفراد المجتمع .