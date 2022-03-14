"أيتام جدة" تشارك في ملتقى عناية بورقة "الابتكار في تصميم البرامج الشبابية"

وأوضح أن مشاركة "أيتام جدة" في هذا الملتقى جاءت عبر ورقة عمل كانت بعنوان ( الابتكار في تصميم البرامج الشبابية ) والتي تحدث من خلالها "ناقرو" حول أهمية الابتكار وأدواته من تطوير وإبداع في تصميم البرامج التي تقدمها الجمعيات للأيتام، ضمن الموارد المتاحة من أجل إسعاد مستفيديها، ودعم رؤيته بدراسات اتجاهات الشباب السعودي في العمل التطوعي واتجاهات الشباب السعودي في التخطيط، ودراسة حالة برنامج شباب مكة في خدمتك والتي نفذها سعادته في مرحلة دراسة الماجستير، وحصل فيها على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى وكان من أبرز نتائجها أن التدريب له أثر إيجابي في تنمية الإبداع لدى العاملين في المنظمات التطوعية، بالإضافة لبعض البرامج العالمية.