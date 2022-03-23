"أيتام جدة" تعزز مفاهيم الكفاءة داخل أفراد الأسرة الواحدة

عززت جمعية رعاية الأيتام بجدة مفاهيم الكفاءة الأسرية داخل أسر الأيتام من خلال صناعة بيئة إثرائية تفاعلية تواصلية بين أفراد الأسرة الواحدة.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة الدكتور محمد بن عبدالرحيم ناقرو، أن البرنامج الذي تنفذه الجمعية برعاية مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية تفعيلًا للشراكة المبرمة مؤخرًا؛ يهدف إلى تقوية أواصر العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة، ويسعى إلى اكتشاف مواهب وقدرات أفراد الأسرة ويحفزهم للمشاركة في التنمية وبناء المبادرات المجتمعية.
ونوه الدكتور ناقرو إلى أن البرنامج يشارك فيه 55 ابنًا وابنة من أبناء الجمعية، بالإضافة إلى 26 أمًا و26 أسرة، وجميعهم من مستفيدي الجمعية.
وأشار "ناقرو" إلى أن الثمرات التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها تتركز في تقوية مناعة الأسرة وأفرادها في التعامل مع الحياة، وتحقيق النجاح والإنجاز الأسري، وفهم شخصيات أفراد الأسرة للإفادة منها في بناء مستقبلهم، وأخيرًا تحسين مستوى الأسرة من خلال المبادرات التطويرية.