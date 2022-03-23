"أيتام جدة" تعزز مفاهيم الكفاءة داخل أفراد الأسرة الواحدة

وأشار "ناقرو" إلى أن الثمرات التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها تتركز في تقوية مناعة الأسرة وأفرادها في التعامل مع الحياة، وتحقيق النجاح والإنجاز الأسري، وفهم شخصيات أفراد الأسرة للإفادة منها في بناء مستقبلهم، وأخيرًا تحسين مستوى الأسرة من خلال المبادرات التطويرية.