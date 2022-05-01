"أيتام جدة" تهدي 2643 من مستفيديها كسوة العيد

وزعت جمعية رعاية الأيتام بجدة ضمن مبادراتها في الكفالة الرمضانية 2643 كسوة عيد لمستفيديها الأيتام واليتيمات.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو أن مشروع كسوة العيد هو أحد المشاريع التي تبنتها الجمعية لإدخال السرور على أبنائها وبناتها ومشاركتهم فرحة العيد أسوة بغيرهم.
وأضاف الدكتور ناقرو أن كسوة العيد تضمنت توزيع إكسسوارات لليتيمات بلغ عددها 218 إكسسوار فضّة؛ لافتاً إلى أن الجمعية في ختام شهر رمضان المبارك ومع انتهاء حملتها (الكفالة الرمضانية) تُشيد بجهود فريق عملها وشركائها من الجهات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين كان لهم دور رئيس فيما تحقق في إطار تحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم في الشهر الكريم والعيد السعيد.
وأشار إلى أن حملة الكفالة الرمضانية ساهمت في توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار للأسر ورحلة العمرة للأيتام وأمهاتهم وكسوة العيد وإفطار الحرم وغيرها من مشاريع كان له أطيب الأثر للمستفيدين.