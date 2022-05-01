"أيتام جدة" تهدي 2643 من مستفيديها كسوة العيد

وأضاف الدكتور ناقرو أن كسوة العيد تضمنت توزيع إكسسوارات لليتيمات بلغ عددها 218 إكسسوار فضّة؛ لافتاً إلى أن الجمعية في ختام شهر رمضان المبارك ومع انتهاء حملتها (الكفالة الرمضانية) تُشيد بجهود فريق عملها وشركائها من الجهات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين كان لهم دور رئيس فيما تحقق في إطار تحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم في الشهر الكريم والعيد السعيد.