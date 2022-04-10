"أيتام جدة" توزع أكثر من 685 سلة غذائية لتخفيف أعباء رمضان

وأضاف أن ذلك يهدف إلى تحسين جودة حياة الأيتام تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي ترقى بحياتهم المعيشية، والمنزلية، والتعليمية، داعياً الجميع للمشاركة في الحملة لما فيها من نفع لفئة الأيتام.