"أيتام جدة" توزع أكثر من 685 سلة غذائية لتخفيف أعباء رمضان

وزعت جمعية رعاية الأيتام بجدة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكثر من 685 سلة غذائية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم مع قدوم رمضان المبارك، بمشاركة عدد من المتطوعين.
وقال المدير التنفيذي للجمعية، الدكتور محمد بن عبد الرحيم ناقرو، إن المنتجات الغذائية وزعتها الجمعية ضمن حملة الكفالة الرمضانية التي تنفذها خلال هذا الشهر الكريم.
وأضاف أن ذلك يهدف إلى تحسين جودة حياة الأيتام تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي ترقى بحياتهم المعيشية، والمنزلية، والتعليمية، داعياً الجميع للمشاركة في الحملة لما فيها من نفع لفئة الأيتام.